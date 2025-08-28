Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業することが、所属する「STARTOENTERTAINMENT」の公式サイトを通じて発表された。事務所は退所せず、俳優として活動する。グループでの出演が予定されている31日の野外音楽祭「a―nation」には出演せず、グループは7人体制でパフォーマンスを披露する。中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。俳優やモデルとしてもマルチに活躍してきた。俳優とし