お笑いタレントの渡辺直美（37）が27日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。スピード出世ゆえの苦悩を語った。2007年に芸人デビューした渡辺。08年1月に関西テレビ「新春大売出し!さんまのまんま」に出演し、3月から14代目いいとも青年隊としてフジテレビ「笑っていいとも！」に出演。芸歴1年目に米人気歌手・ビヨンセのモノマネで一気にブレークした。渡辺は