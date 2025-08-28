IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）とLE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、グループの最年少メンバー同士のダンスチャレンジが話題を集めている。 【動画】IVEイソ×ルセラウンチェ、美しい18歳同士のダンス！【動画】IVEレイ×ILLITウォンヒのキュートなコラボ ■美しさと可愛らしさが同居する最年少ペアのIVEイソ＆ルセラウンチェ ふたりが一緒に踊ったのは、IVEの最新曲「XOXZ」の