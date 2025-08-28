日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む日本代表メンバー25人を発表した。森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表（オークランド）と、同９日にアメリカ代表（コロンバス）と対戦。出場権を獲得した2026年の北中米ワールドカップに向けて、チームの“現在地”を知るうえでも重要な強化試合に。メンバーには三笘薫、久保建英、遠藤航らが順当に選出されたほか、故障者が続出している最終ラインで