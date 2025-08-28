新日本科学が４日ぶりに反発している。同社は２７日の取引終了後、持ち分法適用会社の新日本科学Ｔａｓｓｏの自己採血デバイス「ＴＳ採血キット」が薬機法に基づき管理医療機器としての認証を得たと発表しており、材料視した買いが入っている。今回の認証取得で日本市場へ正式に流通できるようになり、医療機関などへの導入の加速が見込まれる。年内の販売を予定する。 新日本科学Ｔａｓｓｏは新日本科学と米Ｔａｓｓｏとの