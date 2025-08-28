Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅが堅調。同社は２８日、上下水道の点検に特化したＡＩを活用するロボティクスソリューションを展開している韓国ＭｏｒｐｈｉｎｇＩと業務提携に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、株価のサポート要因となった。両社は製品・サービスの研究開発や日本及び韓国市場におけるマーケティングなどに共同して取り組む。 出所：MINKABU PRESS