ＦＲＯＮＴＥＯが反発している。同社はきょう午前９時ごろ、信金中央金庫に人工知能（ＡＩ）ソリューション「ＫＩＢＩＴＥｙｅ（キビットアイ）」の提供を開始したと発表しており、これが株価を刺激しているようだ。 キビットアイは、自社開発の特化型ＡＩ「ＫＩＢＩＴ」（日米特許取得済み）を搭載し、企業におけるリスクの早期発見や不正の予見を支援するＡＩソリューション。ＡＩが膨大なテキストデӦ