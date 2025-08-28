【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、デビュー後初となる日常リアリティ『BAEMON HOUSE』の0話をサプライズ公開した。 ■『BAEMON HOUSE』とは「何でもすべてがなされるドリームハウス」 YGエンターテインメントは8月27日、公式ブログに『BAEMON HOUSE』EP.0を掲載。9月5日の初回放送に先立って公開された今回の映像は、本編のハイライトを観ることができる。 『BAEMON HOUSE』入居前の