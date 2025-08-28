午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９００、値下がり銘柄数は６３１、変わらずは８４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、非鉄金属、保険、証券・商品など。値下がりで目立つのは小売、繊維、空運。 出所：MINKABU PRESS