◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で先発登板し、二刀流復活後初勝利を挙げました。大谷選手は序盤からランナーを作りながらも2回までに5つの空振り三振をマークし、無失点に抑えますが、3回にノエルビ・マルテ選手に投じた初球の93.2マイル(約150キロ)のカットボールを捉えられソロホームランで先制を許します。しかし1点を追う4回に自身のヒットからチャンスを作り