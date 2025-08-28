ヤンキースは27日（日本時間28日）、本拠地ナショナルズ戦で6本塁打をマークし、11－2で大勝した。チームは3回裏にアーロン・ジャッジ外野手の41号2ランを含む4本塁打を浴びせ、一挙9点を挙げて勝負を決めた。ナショナルズの小笠原慎之介投手が2番手で登板したが、2被弾するなどヤンキースの勢いを止めることはできなかった。 ■打者15人、41分に及ぶ攻撃 ヤンキースは初回、1番トレ