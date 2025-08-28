28日13時現在の日経平均株価は前日比276.68円（0.65％）高の4万2796.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは631、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を111.42円押し上げている。次いでアドテスト が35.12円、東エレク が33.43円、フジクラ が17.90円、ＫＤＤＩ が9.32円と続く。 マイナス寄与度は10.13円の