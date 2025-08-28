ファミリーマートは28日、6月から販売してきた政府備蓄米が、8月末までに全量販売される見込みであると発表した。数量は店頭販売用の1000トンと弁当などに使用する中食用の700トンを合わせた合計1700トン。店頭では、令和3年産の国産米を使用した1kg（税込388円）と2kg（同756円）の小容量パックを販売。オンラインストア「ファミマオンライン」では2kgパックを予約制で取り扱い、店頭で受け取れる仕組みを導入した。7月下旬からは