°­µåÂÇ¤Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥êÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¥×¥íÌîµå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂÇË¡¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÆâ³ÑÄã¤á¤Îµå¤ò¤µ¤Ð¤¯¡ÈÊÑÂÖÂÇË¡¡É¤òÈäÏª¤·¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏDAZN¤ÎX¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¼Ô¡×¡Ö²òÀâ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢8²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿À¾Àî¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¼ï»Ô¤¬¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³ÑÄã