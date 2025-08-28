ママ友Y子さんの息子はとても優秀な子。しかしY子さんは子供の勉強の話になると「うちの子、ゲームばっかりで」とニコニコ。しかしその笑顔の裏には、意外な真意が隠されていて！？ 筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「うちの子、いつもゲームばっかりで」 ママ友のY子さんのお子さんは、とても優秀と評判。毎回テストでは上位で、模試でも偏差値70台と噂されています。 しかしY子