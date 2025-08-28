猛暑が続く中、宇都宮市大谷町の地下約３０メートルにある「大谷石」の地下採掘場跡では、涼を求める大勢の観光客らでにぎわっている。採掘場跡は、大谷資料館として公開されており、外壁などに利用される大谷石を１９１９年から約７０年間掘り出してできた、約２万平方メートルの巨大な空間が広がっている。地下神殿のような景観に加え、夏場でも気温は１５度前後となることから、観光客の人気を集めている。２７日に茨城県