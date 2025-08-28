◇バドミントン 世界選手権(日本時間27日、パリ)バドミントンのシダマツペアがペア解消となる最後の試合に臨み、初戦を突破しました。シダマツペアは高校生の時にペアを組んでから結成11年。パリ五輪女子ダブルスで銅メダル、全英オープン優勝など数々の功績を残しました。そして、7月8日にペア解消を発表。今回の大会がラストとなり、今後は志田千陽選手は東京五輪、パリ五輪と2大会連続バドミントン混合ダブルスの銅メダリスト五