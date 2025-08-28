■MLBドジャース 5−1 レッズ（日本時間28日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）は本拠地でのレッズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、5回87球を投げて、被安打2（被本塁打1）、奪三振9、四死球2、失点1。エンゼルス時代の23年8月10日のジャイアンツ戦以来、投手として749日ぶりとなる白星をあげた。大谷は3回にソロ本塁打を浴び先制されたが、4回にE.ヘルナンデス（33）のセンター前2点タイムリーなどで、4−1と逆