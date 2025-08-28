ニューストップ > 国内ニュース > 車の走行で…道路の「隠れ水たまり」に注意 存在に気がつかずスリッ… クルマ 時事ニュース 高速道路 FNNプライムオンライン 車の走行で…道路の「隠れ水たまり」に注意 存在に気がつかずスリップも 2025年8月28日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東名高速で走行中に水たまりにはまりスリップする車の様子をカメラが捉えた 後ろを走っていた撮影者は大きな水しぶきにより視界が一時ゼロになったそう また、撮影者は「大きな水たまりがあるとは思わなかった」と語った 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分