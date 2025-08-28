タレントのマギー審司（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。「19回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、妻の“顔出し”ショットを公開した。【写真】「素敵なファミリーですね」結婚19年目の妻との“顔出し”夫婦ショット披露のマギー審司「毎年言ってるような気がしますが、妻と出会って初めてのデートが叙々苑だったので毎年8月25日の結婚記念日は家族で叙々苑でお祝いしてます」（原文ママ）と家族で記念の食事会