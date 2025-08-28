つまみ枝豆（67）が28日「やられてしまいました…とさ」と題してインスタグラムを更新。千鳥がMCを務める朝日放送テレビで前日27日に放送の「相席食堂」（火曜午後11時17分）に出演も「私の思惑とだいぶ違く千鳥のツッコミに助けられてはいるけどちょっと編集に難を感じるが…」と苦言を呈した。枝豆は「関西方面で放送されている千鳥の『相席食堂』枝豆の生産日本一の新潟へ長岡市の街をブラリとして枝豆の生産農家へそして