10¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢BEYOOOOONDS¡Ê¥Ó¥è¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°HP¤ò¹¹¿·¡£À¶ÌîÅí¡¹É±¡Ê20¡Ë¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âBEYOOOOONDS¤ò±þ±çÄº¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¶ÌîÅí¡¹É±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤¬Â³¤­¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡ØÉÔ°Â¾ã³²¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ°å»Õ¤«¤é¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏµÙÍÜ¤ÈÄÌ±¡²ÃÎÅ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡¢¤È¤Î»ØÆ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿°Ù¡¢À¶Ìî¼«¿È¤Ï»²²Ã¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼µ­¸ø±é