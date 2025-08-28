バーチャルアイドルとK-POPスターが一堂に会する超大型音楽フェスティバルが開催される。【関連】バーチャルなのに…PLAVEメンバーがストーカー被害10月18日・19日にソウル・上岩（サンアム）DMC文化公園で開催されるグローバル音楽フェスティバル「MBCバーチャルライブフェスティバル with Coupang Play」が、超豪華な出演アーティストを公開し、ファンの期待を高めた。今回のフェスティバルは、現実と仮想が交差するオムニバス形