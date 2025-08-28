「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二と被害者のタクシー運転手との示談が２８日、成立した。被害者は同日、コメントを発表。今市の芸能活動の自粛や休止を求めることはないと明言した。以下全文。【被害者のタクシー乗務員より】今市さんとの間で示談が成立し、被害届の取下げを行いました。今市さんが、暴行および脅迫についての事実を認め、反省しているのであれば、私個人の意思としては、今市