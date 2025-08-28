「三代目JSOULBROTHERS」の今市隆二（38）がタクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検された問題で、被害者代理人弁護士を務めるレイ法律事務所の河西邦剛氏が27日、都内で会見し、示談成立を報告した。同法律事務所は公式サイトでも示談成立を報告し、被害者のタクシー乗務員のコメントを掲載した。会見で河西氏は「今市氏と被害者のタクシー乗務員との間で示談が成立したことを公表いたします」と報告。当初、今