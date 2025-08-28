ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。5回87球2安打1失点9奪三振の好投、2023年8月9日（同10日）以来となる今季初白星を挙げた。この日の大谷は、カーブ中心の大胆な配球でスタイルチェンジ。豊富な引き出しが際立つ、米記者驚きのパフォーマンスを見せつけた。試合はドジャースが5－1で勝利している。 ■202