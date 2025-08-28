瀬戸内を拠点にするＳＴＵ４８が２７日、広島県・広島駅南口地下広場で１２ｔｈシングル「傷つくことが青春だ」のリリースイベントを開催した。表題曲のセンターを務める高雄さやかは「今日を無事に迎えられてうれしいです！実はまだセンターの実感が１００％はなくて…さすがに今日で１００％まで行くと思うので、楽しみにしています！」と意気込み。シングル収録曲「あの頃のＢＧＭ」を演歌歌手の徳永ゆうきとデュエット