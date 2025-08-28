ドジャースの大谷翔平投手（３１）の今季３度目のボブルヘッド人形が２７日（日本時間２８日）のレッズ戦で来場者全員に配布された。昨年達成した史上初の「５０―５０」を記念したもので、今回は打者バージョンで台座に「５４ホームラン」と記されている。５月１５日（同１６日）に配布された走者バージョンは盗塁数の「５９」だった。ドジャースではボブルヘッド人形などの配布物は先着４万人限定が通例。しかし、昨年８月２