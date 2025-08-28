元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅうさんが2025年8月28日にXを更新し、はじめての議員報酬の使い道を明かした。「初の議員報酬は両親の為に使いました」へずまさんは7月20日に投開票が行われた奈良市議選挙で初当選を果たした。その後も議員活動についてたびたびXで発信していたへずまさんだが、27日にXで「初の議員報酬に震えました。地方議員でもこんなにあるんですね」とつづり、8月分の報酬支給明細を公開。それに