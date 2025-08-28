韓国の人気歌手Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが、空港ファッションとして大韓航空ファーストクラスのパジャマを着て話題を呼んでいる。２７日、大韓航空は公式インスタグラムのストーリーに、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮがファーストクラス用パジャマを着用したまま空港を歩いている様子が写ったニュース写真を投稿した。投稿には「大韓航空ファーストクラスのパジャマとＧＤ様だなんて…」と感激を表すコメントも添えられていた。Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが着て