中国政府は、来月3日に北京で、戦後80年を記念して行われる軍事パレードに、北朝鮮の金正恩総書記が出席すると発表しました。中国政府は、先ほど、来月3日に北京で行われる軍事パレードに26か国の首脳が出席すると発表しました。北朝鮮の金正恩総書記のほか、ロシアのプーチン大統領やインドネシアのプラボウォ大統領らが出席し、日本からは鳩山友紀夫元首相が参加するということです。金総書記の訪中は2019年1月以来となります。