レッズ戦に先発登板したドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは27日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、5回を2安打1失点で今季最多の9三振を奪い、今季初勝利（1敗）を挙げた。エンゼルスに所属していた2023年8月9日以来約2年ぶりの白星で、ドジャースでは初勝利。打者では右前打を放ち、5打数1安打だった。5―1で勝ったチームは4