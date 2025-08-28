マンダムは、化粧品ブランド「ルシード」より、ミドル男性の肌に対応するスキンケア「薬用アドバンスドリペアシリーズ」を2025年8月25日(月)より発売しました。 ルシード「薬用アドバンスドリペアシリーズ」 記事のポイント ミドル世代の男性向けブランド「ルシード」より、低刺激なスキンケアラインが登場。刺激を感じやすい中年の肌にうるおいを与えて整えます。乾燥しやすいこれからの季節は化粧水×乳液のライン使い