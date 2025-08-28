２８日午前７時５０分頃、上越新幹線大宮―上野駅間を走行中の新潟発東京行き上り「とき３００号」の１０号車で、乗客の５０歳代男性のモバイルバッテリーから発火した。警視庁上野署によると、男性が衣類で押さえつけるなどして火を消し止めた際、右手の指に軽いやけどを負った。同署幹部によると、男性が座席の足元に置いていたスーツケースから煙が出ているのに気づき、中を確認したところ、バッテリーから発火していたとい