ダンス＆ボーカルグループ「三代目JSOULBROTHERS」の今市隆二メンバー（38）が暴行容疑などで書類送検された事件で、被害者のタクシー運転手の代理人弁護士が28日、東京都内で記者会見し、同日付で今市メンバーと示談が成立し、被害届を取り下げたと明らかにした。代理人によると、今市メンバー側が解決金を支払う。暴行と脅迫を認めた上で謝罪があり、今後の芸能活動の制限は求めないという。タクシー運転手は「衝撃