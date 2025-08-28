歯肉がんは口腔内に発生するがんの1種です。口腔内に発生した場合でも、むし歯・歯周炎といった症状を連想し、がんの可能性を見落とす方は珍しくありません。 そのため口腔内の変化を感じた場合、歯科医院で症状が改善しない場合は、他の可能性を考え耳鼻咽喉科・専門外来での検査を受けることが重要です。 今回は歯肉がんの症状について解説していきます。 ※この記事はMedical DOCにて『「歯肉がんの症状」はご存知ですか？早