東京・荒川区のタワーマンションで火事があり、70代の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。【映像】現場の様子午前9時半前、荒川区南千住のタワーマンションで、「18階が煙が充満している」と警備員の男性から119番通報がありました。警視庁などによりますと、火元は18階の一室で、ポンプ車など22台が出動して消火活動が行われ、火は約30分後にほぼ消し止められました。これまでに10平方mが焼けています。この火