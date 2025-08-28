県教育局は27日、庄内地域の公立小学校に勤務していた30代の男性教諭を、女子児童の水着を校内で広げて見るなどの行為をしていたとして停職処分にしました。この男性教諭は、27日付で依願退職しました。 この男性教諭は県などに「去年も2、3回やった」などと話していることがわかりました。 県によりますと、庄内地方の公立小学校に勤務していた30代の男性教諭は、6月中旬、放課後の学校の廊下で、荷物用のフックにかけられてい