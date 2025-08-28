【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIが、RMKのメイクアップをまとって『NYLON JAPAN』10月号に登場。スペシャルムービーも『NYLON.jp』にて公開された。 ■HUENINGKAIがRMKの新作ファンデーションをまとって登場 日本発のメイクアップアーティストブランドRMKが、TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIを起用したシューティングを『NYLON JAPAN』とのコラボレ