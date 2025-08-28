日本健康食品工業会（野々垣孝彦会長＝アピ社長、写真）は27日、東京商工会議所で記者会見し、第一期事業計画についてその概要と趣旨について詳細に説明した。同会は今年1月に国内の健食受託企業が設立した新団体。設立以降事業計画案をまとめ、6月の第一回社員総会を経て本格的な活動を始動している。現在正会員26社、賛助会員2社で、発足時から3社が加入した。野々垣会長は健食業界について「これまでにない変革期にある。制度改