来週から９月になります。９月の値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。（村雨アナウンサー）「去年から続くコメ価格の高騰の影響で、９月からコメを原料とした米菓が値上げされるということです。だいたい１袋あたり１０円から２０円値上げとなるそうです」札幌市北区のスーパー「マルコストアー」です。帝国データバンクによると、９月は１２３５品目の飲食料品が値上げ