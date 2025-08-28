28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数200、値下がり銘柄数354と、値下がりが優勢だった。 個別ではビーマップ、ＡｅｒｏＥｄｇｅが一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、オプロ、勤次郎、サイエンスアーツ、アンジェスなど18銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ、イントランス、デジタリフト、サイバー・バズ、メディア総研は値上がり率上位に買われた。