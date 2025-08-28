28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 5181223.7 31310 ２. 日経Ｄインバ 1056934.88639 ３. 日経ベア２775775.8 212.1 ４. 楽天Ｗブル771840.3 37090