米歌手テイラー・スウィフト（35）と米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフスのTEトラビス・ケルシー（35）が26日に婚約を電撃発表したことを受け、ケルシーの父親がプロポーズは2週間前だったと明かした。2人は「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづり、互いのインスタグラムでプロポーズの様子を収めた写真を投稿して婚約を発表したが、詳細については明かしていなかった。ケルシーの父エド