モスバーガーにて、秋の風物詩“お月見”をイメージした商品が2025年9月10日より期間限定で登場！新作として登場する裏月見「メンチカツチーズバーガー」に加え、半熟風たまごにリニューアルされた「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」がラインナップされます。 モスバーガー 「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」 価格：・「メンチカツチーズバーガー」480円・「月見フォカッチャ」5