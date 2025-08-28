「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」ライオンは、浴そうの「こすらず洗う」習慣を提案する「ルックプラス バスタブクレンジング」から、シャワーの水圧だけで浴そうの頑固汚れまでこすらず落とせる浴室用洗剤「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」を10月1日に発売する。「ルックプラス」は従来の掃除方法ではなく、独自の新方式を採用して「がんばらなくてもキレイ」を実現するお掃除習慣を提案してきた。中