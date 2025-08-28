TOKYO MXにて放送されるテレビアニメ『百姓貴族』3rd Seasonの初回放送が10月3日（毎週金曜後9：54〜後10：00）に決定。あわせて告知PVが公開された。【場面カット】なにがあった（笑）ブチギレる荒川弘告知PVでは、pachaeの歌う主題歌「陰になり日向になり」をBGMに、3rd Season最初の話、29頭目「牛を飼う」、30頭目「牧草」の映像も一部チラ見せされている。本作は、漫画家・荒川弘氏がマンガ家になる前の7年間、北海道