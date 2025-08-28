【新華社普洱8月28日】中国雲南省普洱（ふじ）市思茅区の大象精品コーヒー荘園ではこのところ、野生のアジアゾウの群れが頻繁に姿を見せており、地元政府が特別に用意したトウモロコシ畑で餌を食べるゾウの様子が観光ブームを引き起こしている。1日の平均入園者は300人を超え、人々はコーヒーを片手に群れを眺めている。地元ではここ数年、生態保護が進んだことでアジアゾウの活動範囲が広がった。荘園の展望台か