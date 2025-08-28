俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告。松村さんは「お誕生日を迎えました 13歳です」というユーモアを交えた言葉とともに、誕生日を祝う様々な写真を公開しました。【写真を見る】【松村沙友理】誕生日を報告「13歳です」とユーモア投稿白いフリルドレス姿で「巨大プレゼント」に子どものような笑顔松村さんは「たくさんの愛に囲まれ 幸せなお誕生日でした」と、喜びの気持