左から:：プラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機＜ES-12X1-W（マットホワイト）/-H（グレイングレー）＞、＜ES-12P1-W（マットホワイト）＞シャープは、業界最高水準の省エネを実現したプラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機の新製品2機種＜ES−12X1／12P1＞を発売する。上位モデルの＜ES−12X1＞は、高い乾燥力が好評の「ハイブリッド乾燥NEXT」を搭載している。ヒートポンプにサポートヒーターを組み合わせた同社独自のハイブリ